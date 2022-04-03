اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 أبريل 2022 01:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

تحسن الحالة الصحية للمعلمة الأوكرانية صاحبة الصورة الشهيرة الملطخة بالدماء.. صور

الأحد، 03 أبريل 2022 12:31 م
تحسن الحالة الصحية للمعلمة الأوكرانية صاحبة الصورة الشهيرة الملطخة بالدماء.. صور السيدة الاوكرانية
كتب: إيهاب محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استعادت المعلمة الأوكرانية التي أصيبت بالعمى المؤقت في هجوم صاروخي روسي، بصرها جزئيًا بعد عملية معقدة استمرت ثلاث ساعات.

وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قيل لأولينا كوريلو إنها قد لا تتمكن من الرؤية مرة أخرى بعد الهجوم على منزلها في مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا، بعد ساعات فقط من الحرب الروسية الأوكرانية.

تقرير ديلى ميل
تقرير ديلى ميل

 

ولكن بعد أن هربت من المدينة المحاصرة، تمكن الجراحون المهرة الأسبوع الماضي من استعادة جزء كبير من رؤيتها.

وقالت السيدة البالغه من العمر 52 عامًا بعد سماع النتائج الرائعة للعملية "شعرت بفرحة لم أشعر بها منذ بدء الحرب، كل ما كنت أفكر فيه في تلك اللحظة هو أنني سأكون قادرًا على عيش حياة طبيعية وأن أكون مفيدًا."

 

أخبرها المسعفون أنها تخاطر بفقدان عينها اليمنى - وربما حتى حياتها - بدون الجراحة. بشكل مذهل، بعد عملية شاقة استمرت ثلاث ساعات ونصف الساعة، استعاد الأطباء ما يقرب من ثلث بصر عينيها، ويأملون في تحسنها أكثر.

بعد العلاج
بعد العلاج

 

صورة قبل علاجها
صورة قبل علاجها

 

صور مروعة تظهر أولينا وعينها المصابة مغطاة ووجهها ملطخ بالدماء، تم بثها في جميع أنحاء العالم الشهر الماضي.

أصيبت عندما انفجر صاروخ بالقرب من منزلها، مما تسبب في شظايا الزجاج من النوافذ المحطمة في وجهها.

 

ساعدها الأشخاص على لفرار إلى مدينة كاتوفيتشي البولندية ، حيث يمكنها الحصول على الرعاية الطبية الحيوية.

 

لقد تحدت الجراحة في جامعة سيليزيا الطبية يوم الثلاثاء بتخدير موضعي فقط. قالت: عندما كان الجراح يأخذ الزجاج من تحت جفني، سمعت القطع تتساقط في الصفيحة المعدنية أدناه، أردت البكاء لكنني أوكراني ولدي روح قوية، طوال الجراحة، ظللت أفكر في أنني أصبحت رمزًا للأمل لكثير من الناس، لذلك ليس لدي الحق في أن أكون ضعيفًا وهذا منحني القوة.

 

أخبرها المسعفون أنها تخاطر بفقدان عينها اليمنى - وربما حتى حياتها - بدون الجراحة. بشكل مذهل، بعد عملية شاقة استمرت ثلاث ساعات ونصف الساعة، استعاد الأطباء ما يقرب من ثلث بصر عينيها  ويأملون في تحسنها أكثر.


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة