تحسن الحالة الصحية للمعلمة الأوكرانية صاحبة الصورة الشهيرة الملطخة بالدماء.. صور

كتب: إيهاب محمد

استعادت المعلمة الأوكرانية التي أصيبت بالعمى المؤقت في هجوم صاروخي روسي، بصرها جزئيًا بعد عملية معقدة استمرت ثلاث ساعات.

وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قيل لأولينا كوريلو إنها قد لا تتمكن من الرؤية مرة أخرى بعد الهجوم على منزلها في مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا، بعد ساعات فقط من الحرب الروسية الأوكرانية.



تقرير ديلى ميل

ولكن بعد أن هربت من المدينة المحاصرة، تمكن الجراحون المهرة الأسبوع الماضي من استعادة جزء كبير من رؤيتها.

وقالت السيدة البالغه من العمر 52 عامًا بعد سماع النتائج الرائعة للعملية "شعرت بفرحة لم أشعر بها منذ بدء الحرب، كل ما كنت أفكر فيه في تلك اللحظة هو أنني سأكون قادرًا على عيش حياة طبيعية وأن أكون مفيدًا."

أخبرها المسعفون أنها تخاطر بفقدان عينها اليمنى - وربما حتى حياتها - بدون الجراحة. بشكل مذهل، بعد عملية شاقة استمرت ثلاث ساعات ونصف الساعة، استعاد الأطباء ما يقرب من ثلث بصر عينيها، ويأملون في تحسنها أكثر.



بعد العلاج



صورة قبل علاجها

صور مروعة تظهر أولينا وعينها المصابة مغطاة ووجهها ملطخ بالدماء، تم بثها في جميع أنحاء العالم الشهر الماضي.

أصيبت عندما انفجر صاروخ بالقرب من منزلها، مما تسبب في شظايا الزجاج من النوافذ المحطمة في وجهها.

ساعدها الأشخاص على لفرار إلى مدينة كاتوفيتشي البولندية ، حيث يمكنها الحصول على الرعاية الطبية الحيوية.

لقد تحدت الجراحة في جامعة سيليزيا الطبية يوم الثلاثاء بتخدير موضعي فقط. قالت: عندما كان الجراح يأخذ الزجاج من تحت جفني، سمعت القطع تتساقط في الصفيحة المعدنية أدناه، أردت البكاء لكنني أوكراني ولدي روح قوية، طوال الجراحة، ظللت أفكر في أنني أصبحت رمزًا للأمل لكثير من الناس، لذلك ليس لدي الحق في أن أكون ضعيفًا وهذا منحني القوة.

أخبرها المسعفون أنها تخاطر بفقدان عينها اليمنى - وربما حتى حياتها - بدون الجراحة. بشكل مذهل، بعد عملية شاقة استمرت ثلاث ساعات ونصف الساعة، استعاد الأطباء ما يقرب من ثلث بصر عينيها ويأملون في تحسنها أكثر.