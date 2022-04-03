اليوم السابع
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بريطانيا تطالب بإنهاء الاعتماد على روسيا بالطاقة لقطع تمويل العملية العسكرية

الأحد، 03 أبريل 2022 04:51 م
بريطانيا تطالب بإنهاء الاعتماد على روسيا بالطاقة لقطع تمويل العملية العسكرية ليز تراس
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الخارجية البريطانية، إنه يجب إنهاء الاعتماد على روسيا فى الطاقة لقطع تمويل العملية العسكرية، موضحة أن هناك حاجة إلى عقوبات أكثر صرامة على روسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق هاجم السفير الأوكرانى لدى ألمانيا، الرئيس الاتحادى الألمانى فرانك فالتر شتاينماير بشدة على خلفية الصراع فى أوكرانيا، حيث أشار أندريه ميلنيك، إلى أن الرئيس الفيدرالى لديه تقارب سياسى مشكوك فيه للغاية مع روسيا.

 

وقال أندريه فى تصريحات نقلتها صحيفة تاج شبيجل الألمانية: بالنسبة إلى شتاينماير، كانت العلاقة مع روسيا ولا تزال شيئًا أساسيًا، بل ومقدسًا، بغض النظر عما يحدث. 

 

وقال ميلنيك: من وجهة نظر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، لا يوجد شعب أوكرانى ولا لغة ولا ثقافة ولا دولة، ويبدو أن شتاينماير يشارك فكرة أن الأوكرانيين ليسوا فى الحقيقة موضوعًا.

 

وأكد السفير على أن ألمانيا لديها الكثير من المصالح الذاتية فيما يتعلق بروسيا، مثل الاعتماد على الغاز والنفط والفحم، وأن السبب فى ذلك هو أيضا تصرفات شتاينماير كرئيس للمستشارية ولاحقا كوزير للخارجية، حيث عمل شتاينماير على إنشاء شبكة عنكبوتية من الاتصالات مع روسيا على مدى عقود.

 

 وقال للصحيفة: هناك الكثير من الاشخاص المعنيين وهم مسؤولون الان عن حكومة اشارات المرور، وذكر أسماء محددة، مثل جينس بلوتنر، مستشار السياسة الخارجية للمستشار أولاف شولتز، وأندرياس ميكايليس، وزير الدولة فى وزارة الخارجية الألمانية.


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