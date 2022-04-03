برلمان شباب جامعة حلوان يشارك بالملتقى القمى الأول لنموذج محاكاة مجلس النواب

كتب ـ محمد صبحى

شاركت جامعة حلوان فى الملتقي القمي الأول لنموذج محاكاة مجلس النواب المصري بجامعة بنها، وذلك بمشاركة عدد 25 جامعة حكومية وخاصة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتهدف المشاركة بالملتقى لتفعيل وتعزيز دور الشباب لتولى المناصب القيادية تماشياً مع اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتمكين الشباب المصري ومشاركتهم بقوة على مستوى كافة الأصعدة ، وفي ظل حرص الجامعة ووزارة التعليم العالي على نشر الوعي بأهمية العمل البرلماني بين الشباب والإلمام بآليات العمل البرلماني ومثلت الجامعة أدوار وزارة الصناعه بالبرلمان، وقدمت نماذج من الأدوات البرلمانية ( طلب الاحاطه و الاستجواب والسؤال ومشروع القانون ).

وتقدم وفد جامعة حلوان بورقة عمل عن إنجازات الجمهورية الجديدة فى مجال الصناعة و التجارة الخارجية و الداخلية.

وشارك الطلاب والطالبات بتمثيل الأدوار كالتالى:

الطالب محمدى رضا محمدى ( وزير الصناعة )

الطالب محمود عادل محمود ( رئيس لجنة الصناعة )

الطالبة قمر أسامة محمد محمود ( وكيل لجنة الصناعة ) وسط إشادة من مستوى الوفد من الجامعات المشاركة و اللجان المنظمه للملتقي.

جاءت مشاركة جامعة حلوان تحت إشراف محمد ناصر أمين عام الجامعة، هشام رفعت امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، راشد عصام مدير عام رعاية الشباب، أميرة نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، محمود رشاد اشراف عام الوفد، علي السيد رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان.