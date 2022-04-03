المملكة المتحدة تتولى رئاسة مجلس الأمن عن شهر أبريل الجارى

كتبت : هند المغربي

تتولى المملكة المتحدة رئاسة مجلس الأمن الدولى عن شهر أبريل، خلفا لرئاسة دولة الأمارات خلال شهر مارس الماضي. وخلال شهر مارس نظم المجلس نقاشاً مفتوحاً حول المرأة والسلام والأمن، والذى ركز على تمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص للمساهمة في التمكين الاقتصادي للمرأة في البيئات الهشة والمتأثرة بالصراع.

كما تناول المجلس التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بحضور كلا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وتلقى المجلس الإحاطة السنوية حول أنشطة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) من وزير الخارجية البولندي بصفته الرئيس الجديد لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (CiO) كما ناقش المجلس العديد من القضايا الافريقية وكذلك الشرق الأوسط