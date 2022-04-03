اليوم السابع
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القبض على المتهم بقتل مالك شقة لسرقته في حدائق أكتوبر

الأحد، 03 أبريل 2022 07:20 م
القبض على المتهم بقتل مالك شقة لسرقته في حدائق أكتوبر ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل مالك شقة بمدينة حدائق أكتوبر، وتبين أن الضحية استعان بالمتهم لإجراء أعمال حداداة بالشقة، فقرر المتهم قتله لسرقته، واستولى على مبلغ مالي، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة بمدينة حدائق أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن المجني عليه فارق الحياة نتيجة تعرضه لاعتداء بالضرب على الرأس.
 
وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم حداد، استعان به المجني عليه لإجراء أعمال حداداة بالشقة، فاعتدى المتهم على الضحية بالضرب على رأسه بقطعة رخام، واستولى على مبلغ مالي وفر هاربا.
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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