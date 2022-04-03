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العربية: دمار كبير وآليات عسكرية محترقة فى مدينة بوتشا بأوكرانيا

الأحد، 03 أبريل 2022 04:45 م
العربية: دمار كبير وآليات عسكرية محترقة فى مدينة بوتشا بأوكرانيا اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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ذكر مراسل قناة العربية، فى خبر عاجل للقناة منذ قليل، أن هناك دمار كبير وآليات عسكرية محترقة فى مدينة بوتشا، موضحا أن القوات الروسية استهدفت خزانات الوقود.

 

وأضاف مراسل قناة العربية فى أوديسا، أن المصفاة التى استهدفت بالقصف الروسى لم تدمر بشكل كامل.

 

وفى وقت سابق قالت ديمترى يسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، إنه عاجلا أم آجلا أوروبا ستجرى حوارا مع روسيا إذا قبلت الولايات المتحدة الأمريكية أو رفضت، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "نأمل فى التوقيع على اتفاق مع أوكرانيا كنتيجة للمحادثات"، موضحا أن العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا ستحقق كل أهدافها.

 

وتابع المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "لا نريد عرقلة شراء الشركات الغربية للغاز الروسى"، موضحة أن العقوبات على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تظهر أن الغرب قادر على ارتكاب أى حماقة.

 

واستطرد المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "لن نقوم بأى أمر يقوض سمعتنا كمورد موثوق للغاز"، موضحا أن العقوبات على روسيا ستسرع من تناقص الثقة فى اليورو والدولار.


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