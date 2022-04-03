السيطرة على حريق فى شقة سكنية ببنها دون خسائر بالأرواح

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق اندلع بشقة سكنية بالطابق الأول بعقار مكون من 6 طوابق بقرية وروة بدائرة مركز بنها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الأول بعقار مكون من 6 طوابق بجوار المزلقان بقرية وروة بدائرة مركز شرطة بنها.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وفرض كردون أمني حول الواقعة لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة، وتبين أن النيران نشبت بالطابق الأول وتم السيطرة على النيران دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.