الدفاع الروسية: كل وحداتنا العسكرية غادرت مدينة بوتشا الأوكرانية 30 مارس

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن كل وحداتنا العسكرية غادرت مدينة بوتشا الأوكرانية يوم 30 مارس، ونفت وزارة الدفاع الروسية ، اتهامات كييف بعمليات قتل جماعي في مدينة بوتشا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن كل الصور والفيديوهات المنشورة من قبل نظام كييف والتي يزعم أنها تدل على "جرائم" من قبل العسكريين الروس في مدينة بوتشا في مقاطعة كييف ليست سوى استفزاز جديد.

ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه لم يتأذى أحد من السكان المحليين من أي أعمال عنف خلال فترة سيطرة القوات المسلحة الروسية على هذه المدينة.