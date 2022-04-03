الداخلية تلاحق المحتكرين فى رمضان.. ضبط 1225 قضية تموينية

كتب ـ محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط (1225) قضية تموينية متنوعة بينها (5) قضايا حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت (6,820طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز – أعلاف ") , (84) قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات بلغت (3 أطنان أسمنت – 65,925 طن "دقيق – زيت طعام - سكر – مكرونة – أرز – أعلاف - أسمدة" – 300 عبوة ياميش – 1952 عبوة سجائر – 18 أسطوانة بوتاجاز) ، وكذا (6) قضايا استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (2,400 طن "دقيق مدعم" – 300 عبوة زيت تموينى).. بإجمالى مضبوطات بلغت (78,145طن – 300 عبوة زيت تموينى – 300 عبوة ياميش – 1952 عبوة سجائر – 18 إسطوانة بوتاجاز) كان أبرزها ضبط (7,2 طن "أرز أبيض – تمور – فول – فاصوليا") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (6 أطنان "سكر حر – أرز أبيض – مكرونة") معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة، وضبط (5 أطنان "مسلى – زيت طعام") معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة، وضبط (2 طن "سكر حر – أرز أبيض") بدون مستندات "مجهولة المصدر" تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن مواد غذائية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية وضبط (1,620 طن "مسلى – زيت طعام") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن مواد غذائية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية، وضبط (3 أطنان "دهانات") معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالك محل لتجارة البويات والدهانات) بمحافظة الشرقية.

ونجحت الجهود في ضبط (3 أطنان "أسمنت") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالك محل لتجارة مواد البناء) بمحافظة الغربية، وضبط (3 أطنان "أسمدة زراعية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية، وضبط (1,500 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية، وضبط (1,77 طن أسماك مدخنة "رنجة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون الملمس وبها حروق تجميد وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة، وضبط (2,47 طن "مكرونة - سكر حر") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (20412 قطعة ملابس جاهزة "مختلفة الأنواع" بدون مستندات مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الملابس الجاهزة) بمحافظة القاهرة.