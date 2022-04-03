"التموين" تستلم الأقماح المحلية من المزارعين لليوم الثالث

كتب مدحت وهبة

تستقبل وزارة التموين والتجارة الداخلية القمح المحلى من المزارعين لليوم الثالث وانتظمت كافة اللجان فى عملها بالمواقع وبدأت بالفعل اللجان فى استلام كميات من القمح المحلي.

واستعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستلام محصول القمح من المزارعين اعتبارا من أول أبريل الجارى ويستمر موسم توريد القمح المحلى حتى نهاية أغسطس من العام 2022 لزيادة مخزون استراتيجى آمن من القمح المحلى حيث استعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية لهذا الموسم بعد زيادة الطاقات والسعات التخزينية للقمح.

كما جهزت وزارة التموين أكثر من 400 مركز ونقطة تجميع أيضا بالمحافظات وتشمل الشون المطورة وكذلك الهناكر والبناكر لهذا الأمر لاستقبال القمح المورد من المزارعين، ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين للجهات المسوقة للقمح تسهيل عمليات التوريد من المزارعين واستقبال كل الأقماح الموردة لهم على أن تكون مطابقة لشروط التوريد التى وضعت من قبل وأن الوزارة استعدت جيدا لاستقبال ما يقرب من 6 مليون طن مستهدفين هذا العام ،كما أن المخزون الاستراتيجى من القمح آمن.