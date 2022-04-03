البابا تواضروس الثانى يستقبل كهنة ومجالس 3 كنائس من وسط القاهرة

كتب: محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، وبرفقته عددٍ من كهنة ثلاث من كنائس قطاع وسط القاهرة، إلى جانب أعضاء مجالس الكنائس ذاتها.

وهذه الكنائس هي كنيسة السيدة العذراء، المرعشلي بالزمالك، وكنيسة السيدة العذراء بجاردن سيتى، وكنيسة الشهيدة دميانه ببولاق.

وفى بداية اللقاء قدم نيافة الأنبا رافائيل الشكر لقداسة البابا على اهتمامه ورعايته لهم، وعلى منحه رتبة القمصية لبعض من الآباء كهنة هذه الكنائس.

وألقى قداسة البابا كلمة روحية مناسبة عن "الصوم الكبير" وأجاب على أسئلتهم واستفساراتهم، وفي الختام منحهم قداسته هدية تذكارية.