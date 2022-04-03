اليوم السابع
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استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي والهلال الحاسمة الليلة

الأحد، 03 أبريل 2022 12:03 م
استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي والهلال الحاسمة الليلة تأمين الملاعب ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والهلال السوداني ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي يسعى خلالها الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل حسم الصعود إلى دور الثمانية الأفريقي.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لمتابعة المباراة، وتأمين الجماهير في المدرجات، وممر اللاعبين وطاقم التحكيم، وخلق أجواء آمنة للجميع.

وتنقل مباراة الأهلى ضد الهلال السودانى فى دورى أبطال أفريقيا  فى العاشرة مساء اليوم الاحد عبر قناة بى إن سبورت 3 ، باعتبارها الحاصلة على حقوق نقل دورى أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1 - صن داونز.. 16 نقطة

2 - الأهلي.. 7 نقاط

3 - الهلال.. 4 نقاط

4 - المريخ.. 4 نقاط

 

 


مباراة الأهلي والهلال السوداني

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