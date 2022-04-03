اليوم السابع
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اتحاد المشروعات الصغيرة يشيد بالمرحلة السابعة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

الأحد، 03 أبريل 2022 02:56 م
اتحاد المشروعات الصغيرة يشيد بالمرحلة السابعة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية علاء السقطى
كتب مدحت عادل

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أكد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن وزارة المالية قامت بمجهود كبير خلال الفترة الماضية لإجراء حوارات مجتمعية مع أكبر عدد من المستثمرين لإشراكهم فى عمليات تنظيم التحول الرقمى وحل المشكلات التى يمكن أن تواجههم بسرعة وفاعلية اكبر .

وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد ان الاتحاد لديه تعاون مثمر مع العديد من الجهات المعنية مستهدفا تحقيق التواصل الفعال بين المسئولين والمستثمرين لحل مشكلاتهم والتعبير عن احتياجاتهم الحقيقية لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الانتاج .

وتوجه السقطى بالشكر لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب على ما يبذلوه من جهد لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية فى المراحل السابقة مؤكدا أن المرحلة السابعة التى يتم تطبيقها حاليا ستكون أسهل وأسرع من المراحل السابقة .

وأوضح أن المصلحة قامت بتوفير إمكانية استخدام بوابة منظومة الفاتورة الإلكترونية للشركات التى لا يتوفر لديها نظام لإصدار الفواتير وفقا المعايير التى تحددها مصلحة الضرائب .

وأضاف أن التحول الرقمى فى المعاملات المالية والمصرفية مع تطبيق حوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة من شأنهم دفع نمو قطاع الاستثمار الغير رسمى للخروج الى النور والاستفادة من حركة النمو التى يشهدها القطاع حاليا .

أكد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن وزارة المالية قامت بمجهود كبير خلال الفترة الماضية لإجراء حوارات مجتمعية مع أكبر عدد من المستثمرين لإشراكهم فى عمليات تنظيم التحول الرقمى وحل المشكلات التى يمكن أن تواجههم بسرعة وفاعلية اكبر .

وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد ان الاتحاد لديه تعاون مثمر مع العديد من الجهات المعنية مستهدفا تحقيق التواصل الفعال بين المسئولين والمستثمرين لحل مشكلاتهم والتعبير عن احتياجاتهم الحقيقية لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الانتاج.

وتوجه السقطى بالشكر لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب على ما يبذلوه من جهد لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية فى المراحل السابقة مؤكدا أن المرحلة السابعة التى يتم تطبيقها حاليا ستكون أسهل وأسرع من المراحل السابقة.

وأوضح أن المصلحة قامت بتوفير إمكانية استخدام بوابة منظومة الفاتورة الإلكترونية للشركات التى لا يتوفر لديها نظام لإصدار الفواتير وفقا المعايير التى تحددها مصلحة الضرائب.

وأضاف أن التحول الرقمى فى المعاملات المالية والمصرفية مع تطبيق حوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة من شأنهم دفع نمو قطاع الاستثمار الغير رسمى للخروج الى النور والاستفادة من حركة النمو التى يشهدها القطاع حاليا.


المشروعات الصغيرة

اتحاد المستثمرين

الفاتورة الالكترونية

اخبار الإقتصاد

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