وزير الداخلية مهنئا الرئيس السيسي بعيد الفطر: دافعا على البذل والعطاء

كتب محمود عبد الراضي

بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية"، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .

جاء فى نص التهنئة: بمشــــاعـر يملؤهــــا التوقيــــر والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث لسيادتكم بخالص التهانـــى مقرونة بأصدق الأمانى بأن يُعيد المولى عز وجل تلك المناسبة العطرة على سيادتكم أعواماً عديدة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة وإزدهار، نستقبل عيد الفطر المبارك فى كل عام .. ونستلهم منه معانى وقيم الإثابة وحسن الجزاء لتكون لنا دافعاً على البذل والعطاء لرفعة وطننا فى مرحلة من تاريخه نستهدف فيها مواصلة التنمية والبناء .. متسلحين بالإخلاص فى العمل يقيناً فى جزاء المولى عز وجل للمجدين والمخلصين مبتهلين إليه جلت قدرته أن يجعله عيد أمن وخير يَعُم على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية ، حفظكم الله سيادة الرئيس وحفظ مصرنا الغالية .. وجعل دوماً نصرته لمسيرتها الوطنية نحو المزيد من النماء والإزدهار والرخاء ماضية .. وتأييده لعطاء أبنائها المخلصين نافذة وغالبة .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير".

وأرسل وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى – رئيس مجلس النواب.. جاء بها: يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث لسيادتكم والسادة أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات .. تأتى هذه المناسبة المباركة لتكون لنا دافعاً على العمل والبذل بقلوب مطمئنة وعزائم قوية ويقين فى جزاء المولى عز وجل لكل من أخلص وجد وإجتهد فى سبيل رفعة الوطن وعزته .. مبتهلين إليه جل وعلا أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية.

ووجه وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق – رئيس مجلس الشيوخ.. جاء بها: بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات .. ونحن إذ نتوجه لسيادتكم والسادة أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهانى بتلك المناسبة المُباركة .. لنتوجه للمولى جلت قدرته أن يسدد بالتوفيق كل جهد يسعى بنُبل لرفعة هذا الوطن المفدى .

وبعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى – رئيس مجلس الوزراء.. جاء بها: بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناســــبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث لســــيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات ، تأتى هذه المناسبة المباركة بعد صيام شهر فضيل تجلت فيه فيوض الرحمة والبركة .. جاءت لتكون ثواباً لمن إجتهد وصابر .. وهو ما يجعلنا نستلهم منها قيمة اليقين فى توفيق المولى للمخلصين والمثابرين، حفظ الله مصر وجعل إرادتها لبلوغ مسيرتها أهداف الرخاء والتنمية نافذة وماضية إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

وأرسل وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر.. جاء بها :بمشــاعر يملؤها الإعــزاز والتقديــر يطيــب لــى وهيئـــة الشـــرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نُعرب لفضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف عن خالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات وأن يحفظ الله تعالى أزهرنا الشريف منبراً للوسطية السمحة والفكر المستنير ومنارةً للعلم تهدى سبيل القاصدين فى شتى أنحاء المعمورة سائلين المولى عز وجل أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على مصر والأمة الإسلامية والعربية.

وأرسل وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى– القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.. جاء بها: بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيــب لــى وهيـــئة الشــــرطة بمناســــبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث لســـيادتكـــم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن .. مهداً للبطولات وذخراً للعطاء والتضحيات .. وحفظ الله أبطالها فى معارك التحرير والبناء .. وعاشت مصرنا أبد الدهر عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء.

وووجه وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أسامة عسكر– رئيس أركان حرب القوات المسلحة .. جاء بها :بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئــة الشــــرطة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نُعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضبـاط الصف والصناع العسكريين والجنود عن خالص الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد سائلين العلى القدير أن يحفظ قواتنا المسلحة درع الوطن الحامى وسيفه الحاسم وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.

وبعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور محمد مختار جمعة – وزير الأوقاف.. جاء بها يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول ولتبقى مصر منارة تهدى العالمين صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.

ووجه وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الدكتور شوقى علام – مفتى جمهورية مصر العربية .. جاء بها :يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات..إن تلك المناسبة العطرة التى نحتفى بها فى كل عام وترسخ فى الوجدان قيم الثواب للمجتهدين .. لتكون لنا دافعاً للتكاتف والتآزر لدفع مسيرة العمل الوطنى فى مواصلة نجاحاتها نحو التقدم والنماء.

ووجه وزير الداخلية، برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام . . بوزارة الداخلية .. جاء بها: بمشاعر يملؤهـا الإعــزاز والتقديــر لجميــع الأخــوة مـن القيـــادات والضبــــاط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. يسُرنى أن أُعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، إننا إذ نستعد لإستقبال عيد الفطر المبارك لنستلهم منه معانى وقيم الإثابة وحسن الجزاء لتكون لنا دافعاً على البذل والعطاء لرفعة وطننا فى مرحلة هامة من التاريخ الإنسانى المعاصر .. فى ضوء مرتجيات مسيرة العمل الوطنى من التنمية ومواصلة البناء لبلوغ مدارج الرخاء والإزدهار .. متسلحين بالإخلاص والعمل يقيناً فى جزاء المولى عز وجل للمُجتهدين والمخلصين .. مبتهلين إليه سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام .. على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.