اليوم السابع
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واردات لعب الأطفال تتراجع لـ3 ملايين دولار أوائل 2021

الجمعة، 29 أبريل 2022 01:00 ص
واردات لعب الأطفال تتراجع لـ3 ملايين دولار أوائل 2021 لعب أطفال - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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سجلت الواردات المصرية من لعب الأطفال ترجعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة واردات لعب الأطفال نحو 3 ملايين و521 ألف دولار في شهر يناير الماضي، بينما كانت 8 ملايين و664 ألف دولار في شهر يناير عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 5 ملايين و143 ألف دولار.

وقالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن واردات لعب الأطفال جاءت ضمن قائمة واردات مصر من السلع الاستهلاكية غير المعمرة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و229 ألف دولار في شهر يناير الماضي، مقابل مليار و87 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 142 مليون و195 ألف دولار.

وتضمنت الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية غير المعمرة كلا من واردات الأبقار والجواميس الحية وبلغت قيمة وارداتها نحو 69 مليون و482 ألف دولار في شهر يناير الماضي، مقابل 935 ألف دولار فقط في شهر يناير عام 2021، بزيادة بلغت 68 مليون و547 ألف دولار، إلى جانب واردات مصر اللحوم أيضا ارتفعت لتصل إلى 151 مليون و842 ألف دولار في شهر يناير الماضي، مقابل 101 مليون و90 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 50 مليون و752 ألف دولار.


واردات مصر

لعب الاطفال

جهاز الاحصاء

الاحصاء

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