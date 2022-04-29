موديرنا تطلب الموافقة على لقاح كورونا للأطفال من سن 6 أشهر لـ5 سنوات

وفى أواخر شهر مارس أعلنت شركة موديرنا عن نتائج تجربة سريرية شملت 2500 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و24 شهرًا و4200 طفل تتراوح أعمارهم من 2 إلى 5 سنوات، وقالت الشركة إن جرعتين من لقاح 25 ميكروجرام أدت إلى استجابة مناعية مماثلة لدى الأطفال الصغار، وجرعتين 100 ميكروجرام للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا، وقالت إن هذا يجب أن يتنبأ بالحماية من كورونا الشديدة حتى سن 6 أشهر.

وقالت الشركة إن البيانات أظهرت "استجابة قوية للأجسام المضادة" و"ملف أمان ملائم".

وأكد الدكتور بول بيرتون، كبير المسئولين الطبيين في شركة موديرنا، أن اللقاحات كانت آمنة جدًا لهذه الفئة العمرية، كانت ردود الفعل الأكثر شيوعًا هي الألم في موقع الحقن والحمى، لم تكن هناك حالات التهاب في القلب أو التهاب عضلة القلب في الدراسة.

وتم جمع النتائج التي تم الإعلان عنها في مارس في الغالب أثناء موجة اوميكرون Omicron، وتضمنت اختبارًا منزليًا لفيروس كورونا، نتيجة لذلك، قالت الشركة إن اللقاحات تبدو أقل فعالية للأطفال مما كانت عليه في الفئات العمرية الأكبر.

استخدام الجرعات المعززة للأطفال الصغار..

في يوم الثلاثاء الماضى طلبت شركة فايزر من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية إعطاء الضوء الأخضر لجرعة ثالثة أو جرعة معززة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 5 إلى 11 عامًا، وقد أظهرت الدراسات أن فعالية اللقاح قد تضاءلت بشكل كبير في هذه الفئة العمرية أثناء استخدام عقار أوميكرون.

وقال بيرتون يوم الأربعاء إن شركة موديرنا Moderna كانت تختبر أيضًا المعززات، بما في ذلك التركيبات الخاصة بالمتغيرات.

وأضاف "مرشحنا الرئيسي الآن هو لقاح ضد السلالة الأصلية وأوميكرون"، وتوقع أن تكون التركيبة المعززة لفصلي الخريف والشتاء، مؤكدا "أعتقد أنه بالنسبة لهؤلاء الأطفال الصغار، ما يتعين علينا القيام به هو الاستمرار في متابعة التاريخ الطبيعي ونرى ما هو البديل؟ ما الذي يحدث مع الأطفال الصغار ونحن ندخل الخريف؟

ويمكن لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) والمنظمين في جميع أنحاء العالم تقديم توصيات بشأن ما إذا كانوا بحاجة إلى معزز آخر في وقت لاحق من العام.