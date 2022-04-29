"مهندسى بالإسكندرية" تحتفل بليلة القدر وتكرم الفائزين بالمسابقة الرمضانية والقرآن

كما كرمت المهندسين الفائزين فى مسابقة القرآن الكريم والمسابقة الرمضانية التى اطلقتها اللجنة الاجتماعية والثقافية خلال شهر رمضان عبر الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية.

وأبدى الدكتور هشام سعودى، رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية سعادته لمشاركة عدد كبير من المهندسين وأسرهم فى مسابقة القرآن الكريم والمسابقة الرمضانية والمشاركة فى فاعليات النقابة مؤكدا المشاركات القوية تزيد المهندسين قوة والمجلس دفعه للأمام.

كما هنأ المهندسين بعيد القيامة المجيد وقرب حلول عيد الفطر المبارك اعاده على الجميع ومصرنا الحبيبة بكل خير.

ومن جانبه قال المهندس كريم عزت، رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية فى نقابة المهندسين بالإسكندرية ، إنه تم تكريم كافة المشتركين فى المسابقة وذلك بناء على قرار من الدكتور هشام سعودى رئيس النقابة تقديرا لمشاركتهم وتشجيعهم على استكمال حفظ القرآن الكريم والاشتراك فى المسابقات الثقافية.

واضاف اللجنة الاجتماعية والثقافية حريصة على تنظيم فاعليات متنوعة لمشاركة المهندسين وأسرهم فيها كما سيتم تنظيم احتفالية خلال عيد الفطر فى نادى المهندسين لنشر البهجه بين المهندسين وأسرهم.

حضر الاحتفالية من أعضاء مجلس النقابة الدكتور حسن لطفى، المهندس كريم عزت المهندس أحمد محمود، المهندس محمد قبيصى، المهندس محمد سعيد ، وفى نهاية اللقاء التقط المكرمين صورة تذكارية مع مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية.