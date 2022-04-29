مشاكل تؤدى إلى انسداد الغدد اللعابية وطرق علاجها

كتبت إيناس البنا

تنتج الغدد اللعابية اللعاب كل يوم، وهو مهم لتليين الفم، ويساعد على البلع، ويحمى الأسنان من البكتيريا، ويساعد في هضم الطعام، هناك أيضًا عدة مئات من الغدد اللعابية الصغيرة في جميع أنحاء الفم والحلق، ويصب اللعاب إلى الفم من خلال أنابيب صغيرة تسمى القنوات.

وعندما تكون هناك مشكلة فى الغدد اللعابية أو القنوات، فقد يكون لديك أعراض مثل تورم الغدد اللعابية، وجفاف الفم، والألم، والحمى، وتصريف كريه المذاق في الفم.

أسباب مشاكل الغدد اللعابية

فيما يلي بعض مشاكل الغدد اللعابية الأكثر شيوعًا :

حصوات اللعاب :

السبب الأكثر شيوعًا لتضخم الغدد اللعابية هو تراكم رواسب اللعاب المتبلورة، في بعض الأحيان يمكن أن تمنع حصوات اللعاب تدفق اللعاب، وعندما لا يتمكن اللعاب من الخروج عبر القنوات فإنه يرتد إلى الغدة، ما يسبب الألم والتورم، وعادة ما يكون الألم متقطعًا، ويشعر به فى غدة واحدة، ويزداد سوءًا بشكل تدريجي. ما لم يتم إزالة الانسداد، فمن المحتمل أن تصاب الغدة بالعدوى.

التهاب الغدد اللعابية:

قد تحدث عدوى بكتيرية في الغدد اللعابية، وغالبًا ما تكون الغدة النكفية، عند انسداد القناة في الفم، ينتج التهاب الغدد اللعابية تورمًا مؤلمًا في الغدة، ويصب صديدًا كريه المذاق في الفم.

العدوى الفيروسية:

يمكن أن تسبب العدوى الفيروسية مثل النكاف والأنفلونزا وغيرها تورمًا في الغدد اللعابية. يحدث التورم في الغدد النكفية على جانبي الوجه، ما يعطي مظهر "الخدين السنجابين".

عادة ما يرتبط تورم الغدد اللعابية بالنكاف ، ويحدث في حوالي 30% إلى 40% من حالات عدوى النكاف . يبدأ عادةً بعد 48 ساعة تقريبًا من ظهور أعراض أخرى مثل الحمى والصداع .

تشمل الأمراض الفيروسية الأخرى التي تسبب تورم الغدد اللعابية فيروس إبشتاين بار ( EBV ) والفيروس المضخم للخلايا ( CMV ) وفيروس كوكساكي وفيروس نقص المناعة البشرية ( HIV ).

الخراجات:

يمكن أن تتطور الأكياس في الغدد اللعابية إذا كانت الإصابات أو الالتهابات أو الأورام أو حصوات اللعاب تمنع تدفق اللعاب.

الأورام:

يمكن أن تؤثر عدة أنواع مختلفة من الأورام على الغدد اللعابية. يمكن أن تكون سرطانية (خبيثة) أو غير سرطانية (حميدة).

ما هو تضخم الغدة الدرقية؟

بحسب الخدمة الصحة الوطنية حسب موقع " healthline"، تضخم الغدة الدرقية هو تورم في الغدة الدرقية - المسئولة عن تنظيم الهرمونات - والذي قد ينتج عنه كتلة في مقدمة الرقبة يمكن أن تؤثر على التنفس. في معظم الحالات ، ترتفع وتنخفض أثناء ابتلاع الطعام مما يسبب الألم ؛ تشمل الأعراض الأخرى:

تغيرات في الصوت - بحة في الصوت وصعوبة في بلع الطعام

يسعل

ضيق في من خلال

عسر البلع

صعوبة التنفس

ما هى حصوات الغدد اللعابية؟

حصوات الغدد اللعابية ليست خطيرة في العادة وقد تؤدي إلى ألم خفيف في الفم يمكن أن يأتي ويصاحبه تورم قد يشتعل بين الحين والآخر مصحوبًا بعدوى حول الحصاة.

توجد هذه عادة تحت اللسان في إحدى الغدد التي تمد الفم باللعاب، في حين يمكن إزالة الصغار بسهولة، يمكن أن تؤدي الكبيرة إلى الشعور بالألم.

لعلاج هذه الأحجار، يوصي الخبراء بما يلي:

شرب الكثير من الماء

مص الليمون

تدليك حول الحجر

الخبراء حاليا غير متأكدين من أسباب الحجارة وهذا هو السبب فى أن الوقاية لا تزال علامة استفهام، كما لا ترتبط حصوات الغدد اللعابية بأى حالة صحية.