محافظ شمال سيناء يوزع ملابس العيد على الأطفال الأيتام.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

وزع الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، ملابس العيد على أطفال دار رعاية الأيتام، وأكد المحافظ فى بيان صحفى أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بالأطفال الأيتام من خلال الجمعيات الأهلية بإشراف مديرية التضامن الاجتماعى.

وقدم المحافظ التهنئة لأطفال دار رعاية الأيتام بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك كما قدم الشكر للمتبرعين من أهل الخير، والمتطوعين وجميع المشرفين بدار الوهاب ودار الرعاية المتكاملة والجمعية المسؤولة .

شارك فى الزيارة أسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش، على غيط مدير عام التضامن الاجتماعى، الدكتور مصطفى المالح رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصرى ، موسى رويشيد رئيس فرع الجمعية المسؤولة ، المهندس السيد محمد حسانين رئيس مجلس إدارة دار الرعاية المتكاملة للأيتام ، وسعدية محمود حسنين مدير عام التضامن السابق.

ومما يذكر أن جمعية الرعاية المتكاملة للأيتام تضم وترعى 30 طفلا وطفلة من الأطفال كريمى النسب في مختلف المراحل السنية والتعليمية.