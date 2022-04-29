اليوم السابع
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محافظ الجيزة لوفد كنسى للتهنئة بعيد الفطر: روابط المحبة حصن آمن لأبناء الوطن

الجمعة، 29 أبريل 2022 02:14 م
محافظ الجيزة لوفد كنسى للتهنئة بعيد الفطر: روابط المحبة حصن آمن لأبناء الوطن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن تبادل التهاني والزيارات بين عنصري الأمة المصرية، يؤكد روابط المودة والمحبة والرحمة والسلام التي تجمع المصريين وتمنح هذا الشعب خصوصية تميزه عن غيره من الشعوب، وأنه سيبقى عصيا على أي محاولة للنيل من تلك الروح الوطنية التي تشكل حصنا آمنا لأبناء هذا الوطن.
 
جاء ذلك خلال استقبال اللواء أحمد راشد، بمكتبه، وفدا كنسيا برئاسة الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
 
ورحب محافظ الجيزة بوفد الكنيسة المصرية، مؤكدًا اعتزازه وتقديره للروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري وروحه السمحة، داعيًا الجميع من أبناء المحافظة إلى العمل والإنتاج ومواجهة التحديات بروح الفريق الواحد من أجل استكمال مسيرة التنمية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعزيز كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة.
 
من جانبه، أكد الأنبا يوحنا ومرافقوه، حرصهم على الزيارة لتأكيد روح المواطنة وأننا نعمل جميعا من أجل رفعة هذا الوطن، داعين الله أن يحفظ مصر قيادة وشعبا من كيد الحاقدين والكارهين.
 
ضم وفد المهنئين من الكنيسة: القمص داود إبراهيم، والقمص تادرس إبراهيم، والقمص شاروبيم عوض، واللواء بشري شحاتة، والمهندس فرنسيس أبادير.

عيد الفطر

الجيزة

الكنيسة

عيد الفطر المبارك

اخبار الجيزة

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