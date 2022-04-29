اليوم السابع
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الجمعة، 29 أبريل 2022 01:02 م
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ضبط وإزالة فورية لـ 17 حالة تعدٍ بالصف والعياط فى الجيزة

الجمعة، 29 أبريل 2022 12:30 م
ضبط وإزالة فورية لـ 17 حالة تعدٍ بالصف والعياط فى الجيزة إزالة تعديات على الأراضى - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء أحياء ومراكز ومدن المحافظة بمتابعة ورصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والإزالة الفورية للتعديات التي يتم ضبطها، مؤكدا على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وعدم التهاون في فرض هيبة القانون، وتطبيقه على الجميع دون استثناء.

 
جاءت تلك التكليفات في إطار تنفيذ خطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، ومواجهة جميع أشكال التعديات على الأراضي.
 
وفي هذا السياق، تابع محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة الصف في منع التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم ضبط ١٠ حالات تعدي بالبناء المخالف والتي ضمت إزالة في المهد لحالة تعدٍ بالبناء على أرض زراعية بقرية الفهميين بنطاق الوحدة المحلية للأقواز، عبارة عن سور من البلوك الأبيض بارتفاع مترين وطول 15مترًا، وتمت إزالته بالكامل.
 
 كما تمت إزالة مخالفة بناء حوائط من البلوك الأبيض على ارتفاع 3 أمتار على أرض زراعية بمدخل عرب الشيخ صالح، بالإضافة إلى إزالة 4غرف على مساحة 70مترا، وضبط ومصادرة خلاطة مستخدمة فى صب سقف خرساني لمنزل دور ثالث فوق الأرضى على مساحة 100متر مربع بقرية الباجور بنطاق الوحدة المحلية بالشوبك الشرقى وتمت مصادرة المضبوطات.
 
كما شملت الحالات المضبوطة إزالة سور على مساحة ١٢٠مترا مربعا بنطاق الوحدة المحلية بالشوبك الشرقي.
وفى نطاق الوحدة المحلية بالإخصاص تم إزالة وفك شدة خشبية لسقف دور أول بعزبة البطة بالإضافة إلى فك شدة خشبية لقواعد خرسانية وسِملاَّت على مساحة ١٥٠مترا مربعا، كما تمت إزالة حالة لمبنى مخالف على أرض زراعية بمدخل عرب الصبايحة بالإضافة إلى إزالة حائط مخالف على أرض أملاك الدولة بعزبة السلام.
 
في سياق متصل، تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة العياط في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، حيث تمت إزالة ٧ حالات تعدٍ بالبناء شملت حالة تعدٍ بالبناء بمساحة ١٠٠متر مربع بقرية طهما إلى جانب إزالة حالة تعدٍ بالبناء على أرض زراعية بقرية باجة الشيح بمساحة ١٠٠ متر مربع، وإزالة جمالون على مساحة حوالى ٢٠ مترا مربعا بقرية الرقة الغربية وفك شدة خشبية بالدور الثانى بمساحة حوالى ٥٠ مترا مربعا بقرية كفر قاسم.
 
وشملت جهود التصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية بالعياط إزالة ٣ حالات تعدٍ بالبناء على مساحة ٢.٥ قيراط ، منها حالتا تعدٍ بمساحة قيراط ونصف فى نطاق الوحدة المحلية بطهما، وحالة تعدٍ بمساحة قيراط بقرية السعودية فى نطاق الوحدة المحلية بالناصرية.
 

الجيزة

ازالة

المباني المخالفة

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