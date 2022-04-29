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صعود 14 قطاعًا بالبورصة خلال آخر أسبوع في رمضان على رأسها "الموارد الأساسية"

الجمعة، 29 أبريل 2022 04:00 م
صعود 14 قطاعًا بالبورصة خلال آخر أسبوع في رمضان على رأسها "الموارد الأساسية" البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، آخر أسبوع في شهر رمضان، إذ ارتفع 14 قطاعًا على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 13%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 11.4%، يليه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 6.2%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.9%، وصعدت قطاعات العقارات، والخدمات المالية غير المصرفية، والبنوك بنسبة 3.5%، 3.4%، 3%، على التوالي.
 
كما ارتفع قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.8%، أعقبه قطاعي الخدمات التعليمية ومواد البناء بنسبة 1.7%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.3%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.2%، وأخيرًا قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف والتجارة والموزعون بنسبة 0.5%، 0.4%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، والسياحة والترفيه بنسبة 1.2%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1%.
 
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.74% ليغلق عند مستوى 11047.70 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، رابع أسبوع خلال رمضان، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 1873.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 3.01% ليغلق عند مستوى 2851.09 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 4.16% ليغلق عند مستوى 13533.68 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 3893.08 نقطة.
 
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 26.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 715.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.8%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 399.5 مليار جنيه إلى 419.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.1%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 118.6 مليار جنيه إلى 124.3 مليار جنيه بنسبة نمو 4.8%.

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