صعود 14 قطاعًا بالبورصة خلال آخر أسبوع في رمضان على رأسها "الموارد الأساسية"

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، آخر أسبوع في شهر رمضان، إذ ارتفع 14 قطاعًا على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 13%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 11.4%، يليه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 6.2%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.9%، وصعدت قطاعات العقارات، والخدمات المالية غير المصرفية، والبنوك بنسبة 3.5%، 3.4%، 3%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.8%، أعقبه قطاعي الخدمات التعليمية ومواد البناء بنسبة 1.7%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.3%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.2%، وأخيرًا قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف والتجارة والموزعون بنسبة 0.5%، 0.4%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، والسياحة والترفيه بنسبة 1.2%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1%.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.74% ليغلق عند مستوى 11047.70 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، رابع أسبوع خلال رمضان، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 1873.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 3.01% ليغلق عند مستوى 2851.09 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 4.16% ليغلق عند مستوى 13533.68 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 3893.08 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 26.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 715.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.8%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 399.5 مليار جنيه إلى 419.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.1%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 118.6 مليار جنيه إلى 124.3 مليار جنيه بنسبة نمو 4.8%.