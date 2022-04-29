اليوم السابع
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سيدة تتهم مدرسا بمضايقة ابنتها خلال درس خاص فى الهرم

الجمعة، 29 أبريل 2022 04:21 م
سيدة تتهم مدرسا بمضايقة ابنتها خلال درس خاص فى الهرم ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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وجهت سيدة اتهاما لمدرس بمضايقة ابنتها خلال درس خاص بمسكن الطالبة، بمنطقة الهرم، وتم ضبط المدرس واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من سيدة اتهمت فيه مدرس بمضايقة ابنتها خلال درس خاص بمسكنها، وذكرت أنها فوجئت باستغاثة ابنتها من المدرس، واكتشفت أنه تسبب في مضايقتها، فاستغاثت بعدد من الجيران وتحفظوا عليه، لحين وصول قوة أمنية، وتم ضبطه.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المدرس، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


امن الجيزة

جرائم التحرش

مضايقه الفتيات

مباحث الهرم

اخبار الحوادث

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