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سفارة مصر بالسودان تعلن البدء التنفيذى لرفع قدرة الربط الكهربائى بين البلدين

الجمعة، 29 أبريل 2022 12:00 ص
سفارة مصر بالسودان تعلن البدء التنفيذى لرفع قدرة الربط الكهربائى بين البلدين سفير مصر لدى السودان حسام عيسى
كتب: أحمد جمعة

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أعلنت سفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم، فى خبر مُبشر للشعب السوداني الشقيق بأن أجهزة الربط الكهربائي بين السودان ومصر قد وصلت هذا الأسبوع إلى ميناء بورسودان.

 

وأشارت السفارة المصرية لدى الخرطوم في بيان صحفي، إلى قيام وزارة الكهرباء السودانية بنقل هذه الأجهزة، والتي تسمى "معوضات القدرة غير الفعالة"، من ميناء بورسودان إلى المنطقة الشمالية للبدء في الأعمال المدنية الخاصة بتلك الأجهزة، والتي تمكن السودان بعد الانتهاء من تلك الأعمال المدنية من رفع قدرة طاقة الربط الكهربائي من (70ميجاوات) إلى ( 300 ميجاوات)، ثم (1000 ميجاوات).

 

وهنأت سفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم، الشعب السوداني الشقيق على هذا التطور الكبير والإيجابي، مؤكدة على دعم مصر المستمر للسودان الشقيق في كافة المجالات وهو ما يعد أولوية أولى لمصر وحكومتها وشعبها.


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الربط الكهربائى بين مصر والسودان

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