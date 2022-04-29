رئيس الوزراء الباكستاني الجديد يصل إلى المدينة المنورة بالسعودية

وكالات

وصل رئيس الوزراء الباكستاني الجديد، شهباز شريف، الخميس، إلى السعودية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت "واس" أن محمد شبهاز شريف وصل إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه.

وأشارت إلى أنه "كان في استقبال شريف بمطار "الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي"، أمير منطقة المدينة المنورة، وفيصل بن سلمان بن عبد العزيز، وقائد منطقة المدينة المنورة، واللواء ركن فهد بن سعود الجهني، ومدير شرطة المنطقة، اللواء مظلي عبد الرحمن بن عبد الله المشحن، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بري، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.