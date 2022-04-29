دورى ثقافى وورشة رسوم أطفال ومحاضرات ثقافية متنوعة فى قصور ومكتبات أرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد، وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حيث أعدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط دوريا ثقافيا للأطفال أسئلة فى المعلومات العامة أدارته وردة حسن مسئولة القصر، بالإضافة إلى ذلك نفذت المكتبة ورشة رسوم أطفال بعنوان" عيد الربيع" نفذتها حجاجية خيري.

فيما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحرى محاضرة بعنوان "جهود الدولة لتحقيق التنمية السياحية" وأوضح عمرو عبد الصبور مسئول الثقافة، أنه أصبحت السياحة من أهم الظواهر الإقتصادية والإجتماعية التى تحتل موقعا مهما فى إقتصاديات العديد من الدول النامية وبالأخص مصر وتطوير منظومة السياحة فى مصر فى عهد الرئيس السيسي وهى أهم أعمدة التنمية المستدامة فى مصر، وعقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "تكنيك حرق الخشب وخراطة الخشب" وتحدث الدكتور محمد ربيع، عن الأدوات المستخدمة فى حرق الأخشاب وخراطة الأخشاب، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية "عمل عقد دانتيل" تنفيذ مشيرة محمد طلعت هاشم.

وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط محاضرة بعنوان" الانفجار السكاني المشكلة والحل" وأوضحت وردة حسن أسباب الزيادة السكانية والعوامل المؤثرة على الزيادة السكانية وزيادة أعباء الحكومة وذلك بسبب زيادة الدعم والإهتمام بنشر الوعي عن طريق وسائل الإعلام.

ونفذ قصر ثقافة الطفل ورشة فنون تشكيلية عن شهر رمضان تنفيذ ذكريا بدرى، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري ورشة حكي بعنوان" أميرة ومزرعة جدتها" ألقتها هالة عبدالمنعم، وأقام قصر ثقافة حسن فتحى ورشة فنية للرسم "رسم بالقلم الرصاص" تنفيذ محمد إبراهيم محمد أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة حوض الرمال عرض مواهب فنية في الغناء والشعر والإنشاد وألقت نادين رفعت إنشاد ديني، محمد صلاح موهبة في الغناء، ونفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنون تشكيلية بعنوان "مناظر طبيعية" تنفيذ دينا عبد الله.



دوري ثقافى للأطفال وورشة رسوم أطفال ومحاضرات ثقافية متنوعة (1)