"جونز هوبكنز": إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ512 مليون حالة

أ ش أ

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 512 مليونا و505 الآف و316 حالة.

وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم وصل إلى 6 ملايين و231 ألفا و991 حالة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 80.2 مليون حالة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.4 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ993 ألفا و164 حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ663 ألفا و464 حالة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 523 ألفا و753 حالة.