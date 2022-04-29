"تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار" تنظم ورش عمل لأعضاء هيئة التدريس

كتب محمد صبحى

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مُقدمًا من الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، حول إعلان الهيئة (STDF) بالتعاون مع بنك المعرفة المصري ، وأكاديميات نيتشر البحثية التابعة للناشر Springer Nature، إطلاق المراحل الثلاث الأولى للتسجيل بورش عمل تدريبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في مصر؛ لمساعدة الباحثين المصريين على كتابة مُقترحات مشروعات بحثية، ونشر نتائجهم البحثية بمجلات علمية مُتميزة، وتعزيز مهاراتهم البحثية.

وأشار التقرير إلى أن المراحل الثلاثة للبرنامج تهدف إلى تدريب 8000 من شباب العلماء والباحثين على مراحل مختلفة خلال العام، ويتكون البرنامج من 63 ورشة عمل تفاعلية عن بُعد مُقسمة لثلاث ورش عمل رئيسية، تشمل:

1- كتابة ورقة بحثية: يتم من خلالها مناقشة استراتيجيات الكتابة الاحترافية؛ لتوضيح أهمية الدراسة من جانب الباحث للقارئ من خلال الورقة البحثية المُقدمة.

2- منهجية البحث: تتناول الخطوات التي يجب مراعاتها عند التخطيط لدراسة جديدة؛ لضمان إجرائها بقوة للوصول إلى نتائج صحيحة وموثقة.

3- كتابة مُقترح مشروع: تساعد الباحثين في التعرف على طرق التمويل الحديثة، وكتابة مُقترح فعال لطلب المنحة للحصول على تمويل ناجح للبحث.

ولفت التقرير إلى أن الباحثين الذين يجتازون تقييم ما بعد ورشة العمل، سوف يحصلون على شهادات أكاديميات Nature البحثية.

وأوضح التقرير أنه يشترط للتقدم، أن يكون الباحث تابعًا لجهة بحثية مصرية، وألا يزيد سن المُتقدم عن ٤٠ عامًا وقت الموعد النهائي لتلقي المقترحات، وأن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو الدكتوراه.

وأفاد التقرير أن الدورة الأولى سوف تبدأ يوم الأحد الموافق 22 مايو 2022، وسوف تستمر فترة تلقي طلبات التسجيل للمرحلة الأولى حتى 17 مايو 2022 .