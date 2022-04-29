تعرف على استعدادات محافظة الجيزة لاستقبال عيد الفطر

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة الجيزة خطة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك ، بالتنسيق الكامل بين جميع القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق، ويعرض اليوم السابعابرز استعدادات الجيزة لاستقبال اجازة عيد الفر الكبارك..

التواجد الميداني من قبل جميع المسئولين التنفيذيين لتعزيز منظومة الخدمات والاستجابة الفورية لأي مشكلة طارئة.

تكثيف الإجراءات الخاصة بجهود الرقابة والسيطرة على أسعار السلع الأساسية للمواطنين.

تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة.

الالتزام بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية.

رفع حالة الاستعداد للمستشفيات ومرفق الإسعاف والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات.

المتابعة الميدانية لمواقف السيارات " النقل العام، والسرفيس، والنقل الخاص" للتأكد من عدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة.

تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتواصل مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية ومنظومة الشكاوى الحكومية على مدار الساعة.

تشكيل لجنان للمرور علي المطاعم السياحية للتأكد من التراخيص اللازمة وتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية وتوافر عوامل الأمان.

تكثيف الحملات اليومية على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية ومنع تقدم الشيشة بالمقاهى.