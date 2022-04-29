اليوم السابع
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الجمعة، 29 أبريل 2022 10:09 م
أكرم القصاص
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برعاية الشئون المعنوية.. "طلعت شمس النهاردة" يوزع جوائز مسابقة المشروعات القومية

الجمعة، 29 أبريل 2022 08:33 م
برعاية الشئون المعنوية.. "طلعت شمس النهاردة" يوزع جوائز مسابقة المشروعات القومية برنامج " طلعت شمس النهاردة"
كتب زكى القاضى

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حرصت إذاعة راديو مصر على توزيع جوائز مسابقة المشروعات القومية على الفائزين، وهي المسابقة التى أقيمت خلال شهر رمضان تحت رعاية الشئون المعنوية للقوات المسلحة، من خلال برنامج " طلعت شمس النهاردة" تقديم الإعلامية دينًا صلاح الدين.
 
وحرصت الإعلامية  دينا صلاح الدين مقدمة برنامج "طلعت شمس النهاردة" على راديو مصر، على إجراء مسابقة يومية عن المشروعات القومية تحت رعاية الشئون المعنوية ، و حصل الفائزون على  جوائز عينية قيمة، ولاقت المسابقة إقبالاً كبيرًا من جانب المستمعين، حيث استهدفت المسابقة التعريف بما تم إنجازه من قبل الدولة وتسويق للمشروعات القومية المتنوعة.

الشئون المعنويه

القوات المسلحه

راديو مصر

دينا صلاح

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