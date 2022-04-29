النرويج تعلن إغلاق موانئها أمام السفن الروسية

أعلنت الحكومة النرويجية، اليوم الجمعة، أنها ستحذو حذو الاتحاد الأوروبي وتقوم بإغلاق موانئها أمام السفن الروسية باستثناء سفن الصيد.
وذكرت الحكومة - حسبما ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- أن الحظر على القوارب التي ترفع العلم الروسي من التوقف في الموانئ النرويجية، سيدخل حيز التنفيذ في 7 من شهر مايو المقبل ولن يؤثر على قوارب الصيد.
وقالت وزيرة الخارجية النرويجية "أنيكين فيتفلت" - في بيان - إن "العقوبات تعد وسيلتنا الرئيسية للضغط على النظام الروسي، فمن المهم أن نقف إلى جانب الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى لمواصلة إضعاف قدرة روسيا على تمويل الحرب في أوكرانيا".
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