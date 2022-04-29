اليوم السابع
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"المركزى للتعمير" يحصل على شهادتى الأيزو فى تطبيق المواصفات القياسية

الجمعة، 29 أبريل 2022 11:40 ص
"المركزى للتعمير" يحصل على شهادتى الأيزو فى تطبيق المواصفات القياسية عاصم الجزار وزير الإسكان
كتب أحمد حسن

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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، حصل على شهادتى الأيزو "ISO 9001 : 2015"، و"ISO 10006 : 2017"، وذلك فى إطار جهود الوزارة وجهاتها التابعة، لتنفيذ رؤية القيادة السياسية في التنمية والتطوير ورفع كفاءة وجودة أداء المؤسسات والهيئات ذات التأثير المباشر على حياة المجتمع المصري، وتماشياً مع استراتيجية الدولة ورؤية مصر2030، نحو تطبيق نظم الإدارة والجودة طبقا للمواصفات القياسية الدولية.
 
وأكد الدكتور عاصم الجزار، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الجهاز المركزى للتعمير، وأجهزته التابعة، يُعد أحد الأذرع التنفيذية التابعة لوزارة الإسكان، حيث يتولى الجهاز تنفيذ الكثير من المشروعات القومية والتنموية الكبرى على مستوى الدولة، ومنها، مشروعات الطرق القومية، وعدد من المحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، وغيرها من المحافظات، ومشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والمشروعات التنموية المتنوعة بالمحافظات الحدودية، وشبه جزيرة سيناء، كما يتولى تنفيذ المشروعات المختلفة لصالح الغير (المحافظات – جهات الدولة المتعددة).
 
من جانبه قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إن الجهاز اتجه نحو التأهيل للحصول على شهادة الأيزو في تطبيق المواصفات القياسية الدولية (نظام إدارة الجودة "ISO9001:2015"، وتطبيق إرشادات المواصفة الدولية لإدارة الجودة في المشروعات "ISO10006:2017"، وتم تشكيل إدراة جودة تضم عناصر من جميع قطاعات وإدارات الجهاز لتطبيق خطوات تأهيل الجهاز، وتمت الاستعانة بالمعهد القومي للجودة التابع لوزارة التجارة والصناعة، وهو بيت الخبرة الوطني المختص بنشر ثقافة ومفاهيم الجودة في المجتمع المصري.
 
وأكد "نصار"، أن الجهاز المركزى للتعمير استطاع بمعاونة المعهد القومى للجودة، تنفيذ أعمال التأهيل والتطبيق العملي الإيجابي للمواصفات الدولية على جميع قطاعات وإدارات الجهاز المركزى للتعمير، واجتاز الجهاز المراجعة الخارجية على تطبيق نظامي إدارة الجودة، وادارة الجودة في المشروعات بتفوق، وتم منح شهادات الأيزو "ISO 9001 : 2015"، و"ISO 10006 : 2017"، باعتماد من أحدى الشركات المتخصصة، حيث أشادت الشركة بالجهد المبذول من إدارة الجهاز المركزى للتعمير، والعاملين به لما قاموا به من تطبيق وإدارة ومتابعة عمل نظام الجودة بفاعلية.
شهادة الايزو للجهاز المركزي للتعمير
شهادة الايزو للجهاز المركزي للتعمير

شهادة الأيزو
شهادة الأيزو
 

وزاره الاسكان

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وزير الإسكان

عاصم الجزار

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