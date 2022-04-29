العيد على الأبواب الحكومة فى خدمة المصريين.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، العيد على الأبواب الحكومة فى خدمة المصريين.. التموين: استمرار فتح المجمعات الاستهلاكية.. وطرح منتجات الأسماك بتخفيضات 30 %.. الداخلية: مد مبادرة «كلنا واحد» لتوفير سلع مخفضة حتى أول يونيو.. التنمية المحلية: استمرار المنافذ الثابتة بعد رمضان لتوفير السلع بأسعار مناسبة.. الزراعة: غرفة عمليات لمتابعة حصاد وتوريد القمح خلال أيام عيد الفطر.. البترول: متابعة توافر المنتجات خلال موسمى الإجازات الحالية والحصاد.

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