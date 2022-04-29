اليوم السابع
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الجمعة، 29 أبريل 2022 07:07 م
أكرم القصاص
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العيد على الأبواب الحكومة فى خدمة المصريين.. غدا بـ"اليوم السابع"

الجمعة، 29 أبريل 2022 07:00 م
العيد على الأبواب الحكومة فى خدمة المصريين.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، العيد على الأبواب الحكومة فى خدمة المصريين.. التموين: استمرار فتح المجمعات الاستهلاكية.. وطرح منتجات الأسماك بتخفيضات 30 %.. الداخلية: مد مبادرة «كلنا واحد» لتوفير سلع مخفضة حتى أول يونيو.. التنمية المحلية: استمرار المنافذ الثابتة بعد رمضان لتوفير السلع بأسعار مناسبة.. الزراعة: غرفة عمليات لمتابعة حصاد وتوريد القمح خلال أيام عيد الفطر.. البترول: متابعة توافر المنتجات خلال موسمى الإجازات الحالية والحصاد.

 

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ـ العيد على الأبواب الحكومة فى خدمة المصريين.. التموين: استمرار فتح المجمعات الاستهلاكية.. وطرح منتجات الأسماك بتخفيضات 30 %.. الداخلية: مد مبادرة «كلنا واحد» لتوفير سلع مخفضة حتى أول يونيو.. التنمية المحلية: استمرار المنافذ الثابتة بعد رمضان لتوفير السلع بأسعار مناسبة.. الزراعة: غرفة عمليات لمتابعة حصاد وتوريد القمح خلال أيام عيد الفطر.. البترول: متابعة توافر المنتجات خلال موسمى الإجازات الحالية والحصاد

 

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