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الصحة ترفع درجة الاستعداد وتكثف من تواجد الفرق الطبية بالمستشفيات أيام العيد

الجمعة، 29 أبريل 2022 02:00 ص
الصحة ترفع درجة الاستعداد وتكثف من تواجد الفرق الطبية بالمستشفيات أيام العيد وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أن جميع مستشفياتها بالقاهرة والمحافظات تعمل بانتظام طوال فترة عيد الفطر وتقدم كافة الخدمات علي مدار الساعة للمواطنين.
 
وأوضحت وزارة الصحة  أنه تم رفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وتكثيف تواجد الفرق الطبية من الأطباء، والتمريض والفنيين، في أقسام الطوارئ بالمستشفيات.
 
وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه يتم مراجعة التجهيزات والأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات والتأكد من توافر أرصدة كافية، فضلاً عن رفع درجة الاستعداد بالإدارة العامة للتموين الطبي مع تواجد نوبتجي على مدار الساعة لإمداد المنشآت الطبية بأي احتياجات أولاً بأول.
 
جدير بالذكر توافر أرصدة كافية من الدم ومشتقاته من جميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم التابعة للوزارة بجميع محافظات الجمهورية.

الصحة

المستشفيات

الادوية

اكياس الدم

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