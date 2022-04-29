الرجالة ولا الستات.. مين نسبته أكبر فى الحصول على أجر دائم بمصر؟

كتب: مدحت عادل

بمناسبة اليوم العالمي للعمل، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من المؤشرات الهامة المتعلقة بالقوى العاملة في مصر والعالم، فما هى أهم هذه المؤشرات؟.

س. هل هناك حصر بحجم القوى العاملة في العالم؟



ج. تشير تقديرات منظمة العمل فى مصر بأن حجم القوى العاملة فى العالم عام 2020 بلغ حوالى 3.4 مليار نسمة.

س. كم تبلغ نسبة المشتغلين بشكل دائم في مصر من إجمالي المشتغلين؟



ج. تؤكد مؤشرات بحث القوى العاملة فى مصر أن نسبة المشتغلين بشكل دائم بلغت 69.2% خلال عام 2021 من إجمــالي المشتغلين "15 سنة فـأكثر" مقابل 68.3% خلال عام 2020 وبنسبة زيادة حوالى 0.9%.

س. ما هو توزيع نسب المشتغلين بين الذكور والإناث؟



ج. بلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم بين الذكور 65.6%، بينما بلغت 89.2% للإناث خلال عام 2021.

س. كم بلغت نسبة المشتركين في التأمينات الاجتماعية؟



ج. بلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية 44.3% خلال عام 2021 من إجمــالي المشتغلـين "15 سنة فأكثر"، وكانت النسبة بين الذكور 39.5%، بينما بلغت 71.7% للإناث خلال عام 2021، وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي 97.2%، بينما بلغت 36.3% فى القطاع الخاص "داخل المنشآت" خلال عام 2021.