وشدد رئيس تونس - خلال لقائه اليوم /الجمعة/ مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندى - على تمسك تونس بثوابت سياستها الخارجية وأهمها أيضا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتعزيز الأمن والسلم الدوليين والتسوية السلمية للنزاعات.

كما استمع الرئيس قيس سعيد إلى عرض حول نتائج مشاركات تونس في اجتماعات إقليمية ودولية انعقدت خلال الفترة الماضية ومن بينها الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، واطلع كذلك على أهمّ الاستحقاقات الدبلوماسية المقبلة على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف.