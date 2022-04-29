الداخلية تضبط 40 كيلو حشيش بحوزة "ديلر مخدرات" فى منطقة العجوزة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 40 كيلو جرام من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص بالجيزة بقصد الإتجار، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة) بالاتجار فـى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة العجوزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 40 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن محل عطاره كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة) وذلك لحيازته كميات من المنشطات المقلدة ومجهولة المصدر وبدون بيانات وتاريخ الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، فضلاً عن مزاولته مهنة "صيدلى" بدون تصريح وذلك بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعُثر داخل المحل المشار إليه على (1215 عبوة منشطات مختلفة الأنواع جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها)، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.