الداخلية تضبط 4 تشكيلات عصابية تخصصت فى ارتكاب جرائم السرقات

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط 4 عصابات تخصصوا في السرقات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى إرتكاب سرقات السيارات بأسلوبى "المفتاح المصطنع وكسر الكالون" مُتخذين من دوائر أقسام شرطة ("الطالبية - الأهرام " بالجيزة –"أول السلام- بدر" بالقاهرة ) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد (9) وقائع ،كما تم بإرشادهم ضبط السيارات المستولى عليها، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الجيزة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب"، مُتخذين من دائرة قسمى شرطة (العمرانية - الطالبية) بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد (5) وقائع ، كما تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية" (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بذات العنوان)، تم ضبطه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص) بعرض سيارة "ميكروباص" للبيع بدائرة القسم بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ("له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) وذلك حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبالكشف الفنى عن السيارة المضبوطة تبين أنه مبلغ بسرقتها ، وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة بأسلوب "المغافلة" حال توقفها بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، عقب قيام مالكها بالترجل من السيارة تاركاً مفتاح التشغيل بداخلها، وذلك بقصد التصرف فيها بالبيع بدون أوراق ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة، واتهمه بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل سوبر ماركت - كائن بدائرة القسم) بإكتشافه كسر القفل الخاص بباب المحل ملكه، وسرقة (بضائع - مبلغ مالى) ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى ضم (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – مقص حديدى) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "قص القفل" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهم، كما أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المتاجر بذات الأسلوب والهروب مستقلين سيارات مستأجرة، كما أقروا بارتكاب عدد ( 15) حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط (البضائع المستولى عليها) لدى عميلهم "سيئ النية" (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة)، وكذا ضبط (4 سيارات المُستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة وجميعها مستأجرة من معارض سيارات مختلفة – "4 شاشات – 3سماعات – مركبة توك توك " تم شرائها من متحصلات بيع المسروقات المستولى عليها)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.