اليوم السابع
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الجمعة، 29 أبريل 2022 03:54 م
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الحماية المدينة تسيطر على حريق منزل بإحدى قرى مركز نجع حمادى فى قنا

الجمعة، 29 أبريل 2022 03:07 م
الحماية المدينة تسيطر على حريق منزل بإحدى قرى مركز نجع حمادى فى قنا حريق - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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تمكنت قوات الحماية المدينة بقنا، اليوم الجمعة، من السيطرة علي حريق نشب في منزل بقرية الشعانية بمركز نجع حمادي شمال قنا.

 

تلقي اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد السيطرة علي حريق نشب في منزل بقرية الشعانية وتمكن قوات الحماية المدنية تحت إشراف العميد هاني الإتربي، مدير الحماية المدنية، من السيطرة علي الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات وتبين أن سبب الحريق هي فرن بلدي، وتم السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية بنجع حمادي.

 

 


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الحماية المدنية

اخبار قنا

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