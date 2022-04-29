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اعتباراً من 15مايو وحتى 19 مايو..

التعليم البحرينية تعلن فتح باب تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسى الجديد

الجمعة، 29 أبريل 2022 12:00 ص
التعليم البحرينية تعلن فتح باب تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسى الجديد التعليم البحرينية
كتب محمد جمال

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أعلنت وزارة التربية والتعليم فى البحرين عن استعدادها لفتح باب تسجيل الأبناء والبنات الطلبة المستجدين للعام الدراسي 2022/ 2023م للمواليد من 1 سبتمبر 2015 حتى مواليد 31 أغسطس 2016م، حيث سيتم البدء فى استقبال الطلبات اعتباراً من 15مايو وحتى 19 مايو 2022م، وسيتم بعدها غلق باب التسجيل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.

ودعت الوزارة أولياء الأمور الكرام استكمال الوثائق الثبوتية الآتية: 

- جواز سفر الطفل وولى أمره سارية الصلاحية.

- البطاقة السكانية للطفل وولى أمره ساريتا الصلاحية. 

- شهادة ميلاد الطفل،مع العلم بضرورة إحضار هذه الوثائق الثبوتية مع اصطحاب الطفل عند عملية التسجيل.

كما توضح الوزارة أنه سيتم الإعلان لاحقا عن مراكز التسجيل التى ستستقبل الطلبات، متمنية لجميع الطلبة المستجدين ببداية دراسية موفقة وناجحة في العام الدراسى القادم.


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