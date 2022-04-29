التحقيقات: المتهم بقتل والدته فى عين شمس بعد التراويح يعانى اضرابات نفسية

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة، حول واقعة مقتل ربة منزل على يد نجلها في منطقة عين شمس عقب صلاة التراويح، أن المتهم يعانى من اضطرابات نفسية منذ فترة طويلة، وأنه يخضع لعلاج نفسى بعد أن قامت أسرته قامت بعرضه على طبيب نفسى بسبب تدهور حالته وخطورته عليهم في المنزل، وأنه بحسب رواية أقاربه من أبناء خلانه الذين أكدوا أنه في الفترة الأخيرة امتنع عن أخذ العلاج مما أدى إلى زيادة الحالة العصبية التى دفعته إلى ارتكاب الواقعة.

وأضحت التحقيقات أيضا، أن المتهم يوم الواقعة نشبت بينه وبين والدته مشادة كلامية، قام على أثرها بإحضار آلة حادة "شاكوش" وانهال به ضربا على رأسها حتى تهشمت الجمجمة وسقطت على الأرض غارقة في دمائها وفارقت الحيابة في الحال، ثم خرج إلى الشارع بعدها وقام بالاعتداء على شقيق والدته أيضا وأصابه إصابة بالغة، واعتجى أيضا على العديد من الأهالى في الشارع وأصابهم إصابات بالغة، حتى تمت السيطرة عليه، وتسليمه إلى رجال مباحث قسم شرطة عين شمس.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بتعدي عاطل على والدته وخاله بشاكوش وإصابتهما بمنطقة عين شمس وعلي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

كان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تكمنوا من إلقاء القبض على عاطل لقتله والدته وإصابة خاله بعد تعديه عليهما بآلة حادة في عين شمس، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

البداية كانت تلقى غرفة عمليات النجدة بلاغا بتعدي عاطل على والدته وخاله بشاكوش وإصابتهما، وعلي الفور انتقل رجال المباحث الي المكان، وتبين مصرع "ل. م. م" في العقد السادس من عمرها، ربة منزل، وإصابة خاله بكسور في عظام الجمجمة ونزيف حاد بسبب الضرب بآلة حادة «شاكوش»، ونقلا إلى المستشفى وذلك بسبب خلافات أسرية بينهم، وعلى الفور تمكنت قوات أمن القاهرة من القبض على المتهم وتم حبسه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.