اليوم السابع
Ads
السبت، 30 أبريل 2022 12:58 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك

الجمعة، 29 أبريل 2022 11:37 م
البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعث قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجاء نص الرسالة كالآتى:

"فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب يسعدني بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مصلين أن يوفق الله جهودكم الحثيثة لنشر الوعي وإعلاء شأن بلادنا الغالية بالفكر المستنير وترسيخ ثقافة المواطنة والحوار والعيش المشترك في كل الربوع، دمتم محروسين في حفظ الله وعنايته".

 

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعث برقية تهنئة للمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب بمناسبة عيد الفطر المبارك.

 

وجاء نص البرقية كالآتى:

 

السيد المستشار حنفي جبالى

 

رئيس مجلس النواب

 

بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أحب أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، مصليًا إلى الله أن يوفق جهودكم المخلصة لتحقيق مزيد من التقدم للمؤسسة التشريعية العريقة والعمل لأجل صالح المصريين ولتحقيق آمالهم.

 

 

 


البابا تواضروس الثانى

شيخ الازهر الشريف

الامام الطيب

عيد الفطر المبارك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البابا تواضروس الثانى يهنئ رئيس مجلس النواب بعيد الفطر المبارك

الجمعة، 29 أبريل 2022 11:23 م

الرئيس السيسى يبعث ببرقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد القيامة

السبت، 23 أبريل 2022 07:18 م

الرئيس السيسى يوفد مندوبين لتهنئة البابا تواضروس الثانى والأقباط بعيد القيامة

السبت، 23 أبريل 2022 02:06 م

البابا تواضروس الثانى يترأس قداس عيد القيامة المجيد اليوم السبت

السبت، 23 أبريل 2022 07:00 ص

محافظ الإسكندرية يهنئ قداسة البابا تواضروس الثانى والأخوة المسيحيين بعيد القيامة

الجمعة، 22 أبريل 2022 03:31 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة