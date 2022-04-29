اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 أبريل 2022 02:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة فورية لتعديات على مساحة 300 متر مربع بنصر النوبة.. صور

الجمعة، 29 أبريل 2022 01:17 م
إزالة فورية لتعديات على مساحة 300 متر مربع بنصر النوبة.. صور إزالة تعديات
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بأسوان، بقيادة صابر حسين، أعمال الإزالة الفورية لحالة تعدى على أراضى زراعية بمساحة 300 م2 بقروى خريت.

إزالة تعديات (1)
إزالة تعديات 

فيما نفذت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان، أعمال الإزالة الفورية لحالة تعدى للبناء بدون ترخيص على مساحة 100 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .

إزالة تعديات (2)
إزالة تعديات

يأتى ذلك فى إطار الجهود المتواصلة التى تبذلها أجهزة المحافظة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية أو التابعة للرى وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

إزالة تعديات (3)
إزالة تعديات 

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن هناك تنسيق مستمر بين كافة الجهات المعنية لإزالة كافة أشكال التعدى أولاً بأول ، ولاسيما التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية ، موضحاً بأنه تم إعطاء تعليمات مشددة لمسئولى المحليات بالتعاون الجاد والفعال مع مختلف الجهات المختصة للتعامل الفورى مع أى حالات تعدى حتى يتسنى بدوره الحفاظ على أراضى الدولة من أى محاولات للتعدى عليها بدون وجه حق.

 


تعديات

حملات ازالة

نصر النوبة

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شكرًا لسواعد المصريين.. رجال "حياة كريمة" يواصلون العمل فى الصيام

الجمعة، 29 أبريل 2022 10:00 ص

"حياة كريمة" تبث الحياة فى ربوع مصر.. "مياه الشرب" تستكمل 333 مشروعا و"الرى" تنفذ 166 تبطينا للترع فى أسوان.. والعمل فى تنفيذ 162 مشروعا صحيا فى 192 قرية بالمنيا.. والقومى للمرأة يختتم أمسية رمضانية بالأقصر

الجمعة، 29 أبريل 2022 07:00 ص

شكرًا لسواعد المصريين.. رجال "حياة كريمة" يواصلون العمل فى الصيام.. (صور)

الجمعة، 29 أبريل 2022 05:00 ص

"مصطفى" شاب أسوانى حفظ القرآن فى سن مبكرة وينشد للرسول فى بلدان عربية.. فيديو

الخميس، 28 أبريل 2022 07:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة