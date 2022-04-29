إزالة فورية لتعديات على مساحة 300 متر مربع بنصر النوبة.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بأسوان، بقيادة صابر حسين، أعمال الإزالة الفورية لحالة تعدى على أراضى زراعية بمساحة 300 م2 بقروى خريت.



إزالة تعديات

فيما نفذت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان، أعمال الإزالة الفورية لحالة تعدى للبناء بدون ترخيص على مساحة 100 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .



إزالة تعديات

يأتى ذلك فى إطار الجهود المتواصلة التى تبذلها أجهزة المحافظة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية أو التابعة للرى وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.



إزالة تعديات

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن هناك تنسيق مستمر بين كافة الجهات المعنية لإزالة كافة أشكال التعدى أولاً بأول ، ولاسيما التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية ، موضحاً بأنه تم إعطاء تعليمات مشددة لمسئولى المحليات بالتعاون الجاد والفعال مع مختلف الجهات المختصة للتعامل الفورى مع أى حالات تعدى حتى يتسنى بدوره الحفاظ على أراضى الدولة من أى محاولات للتعدى عليها بدون وجه حق.