أهالى قرية القشيش بالقليوبية يطالبون بتطهير الترعة.. والمحافظ يستجيب

كتبت: شيماء حمدى- القليوبية - إبراهيم سالم

أرسلت القارئة شادية عبد العظيم عمران من أهالى قرية القشيش شيبين القناطر في القليوبية، شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، بسبب انتشار القمامة بالترعة، مما ترتب عليه انتشار الناموس والذباب والحشرات، وكذلك انتشار الرائحة الكريهة والخوف من العدوى بالأمراض.

ومن ناحيته، أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إحالة الشكوى للمحاسب خالد العرفى رئيس مدينة شبين القناطر، والتنبيه علي سرعة رفع تراكمات القمامة بالمنطقة المذكورة، والعمل على رفعها أولا بأول، لمنع انتشار الأمراض والأوبئة خاصة فى ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

تأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".