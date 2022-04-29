أمسية دينية ثقافية بصالون مكتبة مصر العامة بالكرنك.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شارك صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فى الأمسية الدينية والثقافية بصالون مكتبة مصر العامة، وذلك بالتعاون مع بيت العائلة المصرية بالأقصر، وتخلل الحفل العديد من الفقرات الثقافة والفنية المتنوعة.

وأشاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، بالدور الذي يقوم به بيت العائلة المصرية في الأقصر، فى لم شمل أبناء الوطن الواحد من خلال الفاعليات والندوات التي يقدمها بيت العائلة المصرية، وأكد أيضاً أنه في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشهد جمهورية مصر العربية نموذجاً فريداً في التعايش السلمي الذي يساعد على بناء الجمهورية الجديدة، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأوضح صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فى كلمته أن بيت العائلة المصرية فى الأقصر، يقوم بدور كبير بإشراف فضيلة الشيخ محمد الطيب رئيس بيت العائلة المصري والمنظمة العالمية لخريجي الازهر بالأقصر، والأنبا يوساب نائب رئيس بيت العائلة المصري بالأقصر، والأنبا عمانوئيل عباد نائب رئيس بيت العائلة المصري بالأقصر، والشيخ محمد الرملي حسين نائب رئيس بيت العائلة المصري بالأقصر والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالأقصر، والقس أرمنيوس الأمين المساعد لبيت العائلة المصري بالأقصر، والقس يوسف اقلاديوس الأمين المساعد لبيت العائلة المصري بالأقصر، وضياء الدين أحمد محمد الأمين العام للمنظمة ومنسق عام بيت العائلة المصري.

فيما نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فعاليات اللقاء المجمع لمراكز تدريب مشروع "ألف بنت ألف حلم"، وذلك لاختيار فريق للمشاركة باللقاء المجمع بالوزارة، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وصلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، والدكتور محمد عبد الوهاب مدير إدارة الرياضة، ومحمود صابر المشرف عن المشروع بالأقصر.

ويقول صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، إنه تستهدف مديرية الشباب والرياضة زيادة عدد اللاعبين من الفتيات في لعبة كرة القدم من خلال المشروع، بما يزيد من نشر الوعي الرياضي لدي الفتيات، ويساهم في تكوين شخصية الفتاة رياضياً وثقافياً واجتماعياً، حيث إن المديرية تنفذ المشروع داخل "مركز شباب طيبة العوامية، ومركز شباب السلام بإسنا، ومركز شباب المريسو مركز شباب الحسينات"، بقيادة كابتن حساني أبو الحجاج، وكابتن شيماء عبد الحاكم.