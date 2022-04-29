أرخص كحك عيد بالإسكندرية بـ80 جنيها للكيلو والجاهز بطعم البيتى.. فيديو وصور

قدم اليوم السابع بثا مباشرا عن أرخص كحك العيد بالإسكندرية، حيث يبدأ سعره من 80 جنيها لكيلو الكحك ويقبل عليه عدد كبير من المواطنين لشرائه.

ويقول حسن أحمد، صاحب محل مخبوزات بالإسكندرية، إن هذه المهنة يعمل فيها منذ سنوات وجاء من محافظة أسيوط وبدأ فيها بالقاهرة ثم انتقل إلى الإسكندرية مع أشقائه.

وأضاف أن سعر الكحك يبدأ من 80 جنيها للكيلو الملبن والعجوة، بينما سعر كيلو الكحك بالسمن البلدى 120 جنيها، موضحا أن كافة الخامات مميزة وانخفاض سعره ليس دليلا على انخفاض الإمكانيات والخامات.

وأشار إلى أن الاقبال على شراء الكحك العجوة والملبن والبسكويت بكل أنواعه أكثر من الانواع الاخرى التى ظهرت جديدة مؤخرا فى الأسواق.