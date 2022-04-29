أخبار مصر.. انخفاض بالحرارة غدا بجميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 33 درجة

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، انخفاض بالحرارة غدا بجميع الأنحاء ورياح مثارة والعظمى بالقاهرة 33 درجة.

انخفاض بالحرارة غدا بجميع الأنحاء ورياح مثارة والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الصحة: تطعيم 2 مليون و800 ألف مواطن بالجرعة التنشيطية الثالثة

كشفت وزارة الصحة والسكان تطعيم 2مليون و800 ألف مواطنا بالجرعة التنشيطية الثالثة مؤكدة أهمية تناول الجرعة الثالثة لما لها من قوة في رفع المناعة، وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنها تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

دار الإفتاء: الحد الأدنى لزكاة الفطر 15 جنيها عن الفرد ومن زاد فهو خير له

واصلت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، نشر الفتاوى الخاصة بشهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك، حيث أشارت الدار في منشور لها منذ قليل إلى زكاة الفطر وقيمتها قائلة :"نذكركم بزكاة الفطر.. الحد الأدنى 15 جنيهًا عن الفرد ومن زاد فهو خير له".

جوارديولا عن فوز صلاح بجائزة لاعب العام: ليفربول لديهم أفضل مهاجم فى العالم

علق الاسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على فوز النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية.

الأوقاف تعلن إقامة صلاة عيد الفطر فى 600 ساحة بجميع المحافظات

عملا على إدخال الفرحة والبهجة على الناس في عيد الفطر المبارك ، وفي إطار التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية فإنه يجرى الإعداد من خلال المديريات الإقليمية لتجهيز أكثر من 600 ساحة من الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى لصلاة عيد الفطر المبارك ، إضافة إلى إقامتها بجميع المساجد الكبرى والجامعة وفتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد ، مع السماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم ، والتوجيه بفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل ، مع تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات .

الأرصاد توضح تفاصيل حالة الطقس أول أيام العيد.. اعرف التفاصيل

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال أول أيام عيد الفطر المبارك المتوقع أن يكون أول أيامه فلكيا الاثنين المقبل.

باملاك تيسيما حكماً لمباراة الأهلي ووفاق سطيف في نصف نهائي دوري الأبطال

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"،عن حكام مباراة النادي الأهلي و وفاق سطيف الجزائري، وذلك في مباراة الذهاب التي تقام يوم 7 مايو بمصر، المقبل ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفاة الفنان عزت بدران عن عمر ناهز 67 عاماً

توفى، منذ قليل، الفنان عزت بدران عن عمر ناهز 67 عاما، حيث كتب نجله عمر بدران على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلا: "إنا لله و إنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان عزت بدران، اللهم بحق هذه الأيام الكريمة المباركة اجعله من الفائزين بالفردوس الأعلى وأكرمه بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا محيى يا مميت يا رب العالمين".

قائمة أكثر المدربين فوزًا فى أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا

يتصدر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، قائمة مميزة في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز الكبير على ريال مدريد بنتيجة 4-3 الثلاثاء الماضي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "الاتحاد".

300 قتيل فى تفجير ضخم بأحد مساجد العاصمة الأفغانية كابول

قالت وسائل إعلام أفغانية، إن تفجيرا انتحاريا استهدف مسجدا غربى العاصمة الأفغانية كابول، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المصلين.

الإمارات تعلن عن مهمة فضائية جديدة طويلة الأمد

أعلنت الإمارات عن إطلاق مهمة فضائية جديدة طويلة الأمد إلى محطة الفضاء الدولية تمتد إلى 6 أشهر، وذلك من خلال توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين مركز محمد بن راشد للفضاء و"أكسيوم سبيس" الشركة المتخصصة في رحلات الفضاء المأهولة وتطوير البنى التحتية الفضائية في الولايات المتحدة لاستكشاف الفضاء.

السعودية تقرر وقف إقامة صلاة العيد فى المصليات المفتوحة

قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، إقامة صلاة العيد لهذا العام في المناطق والمحافظات بالجوامع كافة، باستثناء المصليات المكشوفة.وفق"واس" .

البنك المركزى الأوروبى: ذروة ارتفاع الأسعار فى أوروبا قريبة جدا

قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس إنه يتوقع أن تكون ذروة ارتفاع الأسعار في أوروبا "قريبة جدًا" حيث سجل التضخم الألماني مستوى مرتفعًا جديدًا بينما تباطأت إسبانيا.

الصيف داخل علينا.. ازاى تعرف البطيخة الحلوة من القرعة المعلم مصطفى هيقولك السر

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا من مركز مطاى مع أحد تجار البطيخ، والذى قدم أفضل الوصفات لشراء البطيخ خاصة فى فصل الصيف والذى يعد موسم رواج البطيخ.

الصحة: معدل التطعيم ضد كورونا فى مصر وصل 79.53 جرعة لكل 100 مواطن

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ان معدل التطعيم ضد فيروس كورونا فى مصر وصل إلى 79.53 جرعة لكل 100 مواطن، وهو مايعد من المعدلات المرتفعة للتطعيمات طبقًا لتصنيف منظمة الصحة العالمية، حيث تم صرف 81.384.156 جرعة للمواطنين والمقيمين على أرض مصر، ياتى ذلك فى إطار الأسبوع العالمى للتمنيع فى الفترة من 24-30 ابريل 2022.

صلاح محسن يدخل حسابات موسيماني فى الأهلي .. اعرف التفاصيل

ينوي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الاعتماد على مهاجم الفريق صلاح محسن بشكل كبير الفترة المقبلة بعدما عاد اللاعب للفريق مؤخراً عقب فترة غياب طويلة للإصابة التي أجرى على أثرها جراحة في مشطية القدم.