3 جنيهات ويبقى معاك أحلى كتكوت والبطة بـ8 بسوق الخميس فى كفر الشيخ.. لايف

كفر الشيخ- محمد سليمان

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا من سوق الخميس بمدينة كفر الشيخ، ورصدنا تعدد الدواجن والطيور التي يبيعها المزارعون وربات البيوت والفلاحين، من كتاكيت وبط صغير الحجم، وأرانب وحمام وبط بأنواعه قدموا من قراهم لمدينة كفر الشيخ يحملون أقفاص من البلاستيك لبيع الكتاكيت والبط والطيور المتعدة.

ويباع الكتكوت ب 3 جنيه، والبط ب 6 جنيه، أما بقية الطيور كل نوع حسب النوع، ويتردد على الباعة العديد من راغبي تربية الطيور، وهناك من يشتريها بسبب رغبة الأطفال لرؤيتهم فهم يفرحون بها.