140 مليار جنيه تكلفة تطوير القرى فى 25 مركزا ومدينة.. غدا باليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " ننشر التقرير المبدئى عن الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة"..140 مليار جنيه تكلفة تطوير القرى فى 25 مركزا ومدينة.. 42 مليارا لأعمال الكهرباء.. وتنفيذ 530 مركز شباب و495 وحدة صحية.

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- تنفيذا لتكليفات الرئيس.. جهود مكثفة من الحكومة لحصر السلع المستوردة وتصنيع بدائلها محليا

- المدارس تعلن جاهزية «التابلت» للامتحانات الإلكترونية لطلاب الثانوى.. نزول منصة الاختبار لقرابة 2.1 مليون طالب.. ووضع الامتحان من بنوك الأسئلة



- محمد شاهين لـ «اليوم السابع»: الجمهور تعلق بشخصيات سوتس بالعربى.. وخفة ظل قدرى الزيات جعلته مميزا

- جهود مكثفة من الحكومة لحصر السلع المستوردة وتصنيع بدائلها محليا تنفيذا لتكليفات الرئيس.. رصد 131 منتجا وعرض فرصها الاستثمارية.. وتدشين قرابة 5 آلاف وحدة صناعية للقطاعات الأكثر احتياجا ودعم الصناعات الصغيرة بـ6 مليارات جنيه سنويا كقروض ميسرة