اليوم السابع
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وكالة الفضاء المصرية تستقبل سفير ألمانيا لبحث سبل التعاون

الخميس، 28 أبريل 2022 02:45 م
وكالة الفضاء المصرية تستقبل سفير ألمانيا لبحث سبل التعاون الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية خلال استقبال السفير فرانك هارتمان
كتب محمود راغب

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استقبل الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد القوصي السفير الألمانى فرانك هارتمان بمقر وكالة الفضاء المصرية، وذلك بغرض بحث سبل التعاون بين الجانبين فى مجال علوم و تكنولوجيا الفضاء.
 
وتضمنت الزيارة جولات داخل معامل الوكالة والتعرف على الأقمار الصناعية الجاري تطويرها وأحدث الإمكانيات التكنولوجية والبشرية المتمثلة في المهندسين والطاقم المعاون، كما تمت زيارة إلى مبنى التجميع والتكامل والاختبار للتعرف على آخر ما توصلت له الوكالة من بنية تحتية فضائية.
 
من جانبه، أعرب القوصي عن سعادته بالزيارة التي تعكس العلاقات الوثيقة والمستمرة بين مصر وألمانيا، فيما قدمت الدكتورة سمية محمد عرض تقديمي عن مشاريع الوكالة الحالية وإنجازاتها منذ إطلاقها وابدا السفير الألماني إعجابه الشديد بالمدينة الفضائية ومشروعات الوكالة.
 
كما تحدث د. محمد ابراهيم رئيس مشروع القمر الصناعي التعليمي space keys عن مجالات التعاون الممكنة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء والتي يأمل في تحقيقها في المستقبل القريب.
 
وفى ختام الزيارة، قام الدكتور محمد القوصي بتسليم درع وكالة الفضاء للسفير الألماني فرانك هارتمان، معربا عن امتنانه باسم كل المهندسين والعاملين بالوكالة للزيارة، ومبديا رغبته بتكرارها وتفعيل التعاون في المستقبل القريب.

وكاله الفضاء

وكاله الفضاء المصريه

السفير الألماني

سفير ألمانيا بالقاهره

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